Ceriale 2018, ecco la lista a sostegno di Luigi Romano

Ceriale. E’ stata ufficialmente presentata agli uffici competenti la lista civica “Ceriale Siamo Noi – Romano Sindaco”, con la candidatura a sindaco di Luigi Romano,62 anni, ex vicesindaco della giunta Revetria dal 1999 al 2004 ed ex consigliere comunale.

La lista è composta da 12 persone, uomini e donne in pari numero. Ecco i loro nomi: Elia Campo, Monica Cavallaro, Rosanna Gelmini in Caffa, Luigi Giordano, Eugenio Maineri, Monica Martinengo in Costa, Valentina Molli, Matteo Pulcinelli, Linda Sciutto, Luca Tognetti, Giorgio Vigliercio e Laura Vollero.

“Siamo persone comuni, alcuni con pregresse esperienze amministrative, tutte legate al nostro comune che, pur di diversa provenienza politica, età ed estrazione sociale, hanno ritenuto opportuno riunirsi per tentare di rinnovare Ceriale” afferma lo stesso Romano.

“Nei prossimi giorni renderemo nota la data della presentazione pubblica dei candidati e del nostro programma amministrativo, al quale stiamo lavorando da tempo” conclude il candidato sindaco cerialese.

Luigi Romano, che può contare su una lista civica e politicamente eterogenea, lancia quindi la sua sfida per le elezioni comunali del 10 giugno, fiducioso di poter approfittare del caos nel centrodestra, diviso in due liste distinte.