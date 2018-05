Ceriale 2018, la lista D’Acunto all’attacco: “Siamo noi l’unica lista di centrodestra”

“Ceriale sarà governata dal centro destra La squadra e compatta coesa e sopratutto ha tante idee!”. Così la lista che candida a sindaco il professore Nicolangelo D’Acunto lancia la sua sfida in vista del voto del 10 giugno per il rinnovo dell’amministrazione comunale.

“Gente nuova per il paese, volti nuovi idee nuove e sopratutto grande spirito di servizio. La nostra è l’unica lista in campo che non ha nessuna unione con le giunte passate. Non abbiamo usato trucco e parrucco per apparire ciò che non siamo”.

“Tanta gente nuova si è avvicinata alla vita politica cerialese perché ha trovato in D’Acunto un candidato serio e sopratutto innovativo”.

“Personalmente ho scelto di scendere in campo perché dopo 10 anni che vivo in Ceriale avevo voglia di dare il mio contributo mettendo in campo l’esperienza che ho maturato nelle varie giunte di Albenga nelle quali ho ricoperto diversi incarichi” aggiunge uno dei candidati della lista, Diego Distilo, ex assessore albenganese.

“Noi siamo l’unica lista di centro destra in campo e da un primo sondaggio fatto il paese ha già le idee chiare e voterà D’Acunto. Insomma com avrebbe detto un grande cantante italiano “Gli altri siamo noi” conclude Distilo.