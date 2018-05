Ceriale 2018, il presidente Toti a Ceriale per sostenere la candidatura D’Acunto

Ceriale. Il Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti sarà in visita a Ceriale martedì 29 maggio per inaugurare l’infopoint della lista “Uniti per Ceriale – D’Acunto Sindaco” situato in Lungomare Armando Diaz 56.

Grande soddisfazione esprimono per questo incontro i candidati della lista e lo stesso D’Acunto, che dichiara: “Per noi è un momento di grande importanza, che giunge al culmine di un percorso che ci ha portati al riconoscimento e al pieno appoggio di Lega e Forza Italia. Ci teniamo molto perché nella nostra cittadina i valori del Centro-destra sono condivisi dalla maggioranza dei cittadini e il raccordo con le istituzioni regionali sarà fondamentale per realizzare i progetti di ampio respiro di cui Ceriale ha bisogno e che costituiscono la spina dorsale delle innovazioni alla base del nostro programma”.

All’inaugurazione hanno assicurato la propria presenza l’assessore regionale Stefano Mai (Lega), il consigliere regionale Angelo Vaccarezza (Forza Italia) e il coordinatore provinciale di Forza Italia Santiago Vacca.