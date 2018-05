Ceriale 2018, Giordano e Maineri: “Noi gli unici svincolati dai partiti, pronti ad attuare il cambiamento”

Ceriale. “Siamo gli unici veramente civici, lontani dai partiti e da logiche partitiche… Vogliamo attuare il nostro programma nel rispetto di tutti, dando voce a tutte le categorie, alzando il livello di attenzione per le fasce più deboli, senza scrivere sulla carta cose irrealizzabili ad esclusivo scopo elettorale. Le opere di una certa importanza vanno decise con la gente”.

Così Luigi Giordano e Eugenio Maineri, candidati nella lista “Ceriale siamo Noi” che candida a sindaco Luigi Romano, intervengono nella campagna elettorale cerialese in vista del voto del 10 giugno.

“Non si può continuare navigare nella nebbia. Il nostro programma è chiaro e trasparente, senza opere faraoniche, irrealizzabili. Impegni e date certe. Le cose che si dicono devono essere realizzate e condivise. Noi non possiamo ascoltare “le vecchie sirene dell’entroterra”.

“Vogliamo una nuova qualità della politica dettata dall’esperienza e dalla ragione dei nuovi aderenti, tutti cerialesi, questo ci lega e ci distingue come gruppo e nuova forza politica. Non sono i partiti a tirare le fila della nostra unione come succede nell’altra lista, ma la forza motrice delle idee della nostra unione, altrimenti saremmo stati divisi e perdenti” concludono Giordano e Maineri.