Ceriale 2018, Fratelli d’Italia in tackle su D’Acunto: “Arturo Moreno saprà essere il sindaco di tutti i cerialesi”

Ceriale. Non si distende il clima elettorale a Ceriale in vista delle amministrative 2018. A intervenire in merito alla corsa elettorale è stato il partito Fratelli D’Italia che, per voce del commissario provinciale Pier Paolo Pizzimbone, ha smentito categoricamente le dichiarazioni del candidato sindaco D’Acunto relative al fatto che, a suo dire, “Fratelli d’Italia strizzerebbe l’occhio alla sua lista a Ceriale”.

“Rispondo in primis con una citazione di François de La Rochefoucauld: ‘Ci guadagneremmo di più a lasciarci vedere come siamo che a cercar di sembrare quel che non siamo’”, ha esordito Pizzimbone.

“Sin dall’inizio il nostro partito ha sostenuto Rodolfo Quilici, certi che fosse la persona giusta per dare un contributo importante per un buon governo a Ceriale, anche inserito in una squadra unita di centro-destra. Questo non è stato possibile per personalismi e egoismi di alcuni elementi della coalizione e abbiamo dovuto prendere atto che dovevamo correre con le nostre gambe”.

“A volte non tutti i mali vengono per nuocere, e così Quilici si è rimboccato le maniche e con passione e determinazione è riuscito a costruire la squadra migliore per amministrare bene Ceriale, con onestà competenza ed esperienza. Il candidato sindaco Arturo Moreno gode della nostra stima e siamo sicuri che saprà essere il sindaco di tutti i cerialesi. Pieno appoggio e avanti tutta”, ha concluso Pizzimbone.