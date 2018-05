Ceriale 2018, Distilo propone: “Rifare il campo in erba sintetica”

Ceriale. “Il campo del Ceriale dovrà essere rifatto in erba sintetica”. E’ questo il progetto lanciato da Diego Distilo, candidato consigliere comunale della lista che sostiene Nicolangelo D’Acunto.

“La campagna elettorale serve per conoscere dai cittadini le richieste per lo sviluppo del paese – dice l’ex assessore di Albenga – Parlando con diverse famiglie e dirigenti del Ceriale Calcio ho capito che è una priorità importante avere il campo in erba sintetica. Se vinceremo le elezioni mi batterò per far sì che il campo venga rifatto in erba sintetica utilizzando fondi europei o con lo scomputo di qualche intervento edilizio”.

“Questo comporterà minori costi di manutenzione per la società. E darà più fiducia ai ragazzi, in modo che si sentano sempre più vicini alla maglietta che indossano”.