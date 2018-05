Ceriale 2018, c’è la terza lista sostenuta da Fratelli d’Italia: Arturo Moreno in pole per la candidatura a sindaco

Ceriale. Oggi la riunione decisiva che ha sciolto le ultime riserve sulla presenza di una terza lista alle prossime elezioni comunali di Ceriale. E dopo la spaccatura consumata nel centrodestra, con Lega Nord e Forza Italia a sostengo del professore Nicolangelo D’Acunto, Fratelli d’Italia è pronta ad ufficializzare una sua lista civica.

Il colpo di scena di questo rush finale incandescente per la presentazione delle liste cerialesi è la scelta del candidato sindaco: pare, infatti, secondo le ultime indiscrezioni trapelate in mattinata, confermato ill passo indietro del broker Gian Rodolfo Quilici, fin dall’inizio indicato per la corsa a sindaco in caso di mancato accordo nella coalizione di centrodestra per una lista unitaria.

E così il candidato sindaco della terza lista di area centrodestra dovrebbe essere l’ex consigliere comunale di Forza Italia Arturo Moreno: Quilici sarà regolarmente in lista (in caso di vittoria con il ruolo di vice sindaco), assieme a Roberto Garafolo, oltre al nome forte di Giancarlo Roatta, storico attivista della Lega Nord ed ex segretario cittadino del Carroccio, pronto a sostenere la compagine guidata dal partito della Meloni.

Entro questa sera dovrebbe essere definita la rosa completa dei nomi della lista, con l’ufficializzazione del candidato sindaco. Insomma dopo le lunghe trattative non andate a buon fine per una lista unitaria del centrodestra, Fratelli d’Italia e le componenti della lista hanno tirato le fila in queste ultime ore, convinti di poter contare anche sull’appoggio di diverse anime del centrodestra cerialese.

Una spaccatura quella del centrodestra che andrà a vantaggio di Luigi Romano? Anche lui è ormai pronto per la presentazione della lista e del simbolo, idem il candidato sindaco di FI e Lega Nicolangelo D’Acunto. A Ceriale sarà un ultimo mese di campagna elettorale davvero infuocato.