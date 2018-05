Il Centro Danza Savona vince ancora il “Sanremo Dance Festival”

Sanremo. Si è svolta anche quest’anno, per la decima edizione, sul prestigioso palco del Teatro Ariston, una grande manifestazione rivolta al mondo della Danza: il “Sanremo Dance Festival”, concorso nazionale di danza classica, moderna e contemporanea. Ancora una volta il Centro Danza Savona ha trionfato vincendo il premio assoluto per il miglior punteggio del concorso.

Le cinque coreografie presentate dalla direttrice della scuola Alessandra Schirripa sono state tutte premiate: secondo Premio per il Duo Moderno Baby “Sweet child of mine” con Sofia Bertolino e Roberta Rossi; terzo Premio Solista Contemporaneo Junior per Alessia Rebagliati con “The Princess without voice”; secondo Premio Solisti Moderno Senior a Gioele Cosentino con “Non domandare”; primo Premio Solisti Contemporaneo Senior vinto da Simone Briano con “Waiting for..”; primo Premio Gruppi Contemporaneo Senior e Premio Assoluto al Miglior Punteggio di tutto il Concorso vinto dal Centro Danza Savona con “Manifesto” interpreti: Simone Briano, Cecilia Caviglia, Gioele Cosentino, Giulia Genta, Alessia Rebagliati, Giacomo Tomasini, Giorgia Tommasi e Bakit Zerilli.

Il concorso, inserito nel calendario manifestazioni del Comune di Sanremo, è durato tutta la giornata del 29 aprile, ma si sono svolti anche molti altri eventi di contorno durante l’intero weekend come gli stages di classico, modern e contemporaneo, proposti da prestigiose stelle della danza appartenenti alla giuria della gara.

Il Sanremo Dance Festival ha ormai consolidato numeri di partecipazione assolutamente rilevanti visto che quest’anno c’erano più di 800 ballerini provenienti da quasi tutte le regioni italiane. Le due direttrici artistiche, Simona Tovoli e Chiara Napoli, sono riuscite a sincronizzare questo mix di eventi che, per la sola parte interna all’Ariston, ha previsto oltre 180 coreografie e più di 12 ore di spettacolo portando quasi un migliaio di giovani artisti sul palco più famoso del mondo dello spettacolo.

La giuria del Concorso era composta da Lara Terzuolo, Luca Tozzi, Teresita Del Vecchio, Giacomo Milli e, novità di quest’anno, la presenza di Alessia Gatta e Patrizia Campassi. Infine, ad impreziosire questa rosa di grandi nomi del mondo della danza c’era anche Anbeta Toromani, la ballerina entrata nel cuore del grande pubblico per la sua partecipazione ad “Amici”, divenuta successivamente assistente della trasmissione e poi étoile internazionale.