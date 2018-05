Savona. Sei primi premi, quattro secondi posti e il premio migliore coreografia (su 167 coreografie in gara). Ancora una volta il Centro Danza Savona ha trionfato in un prestigioso concorso: “Genova Arte in movimento”, che si è tenuto domenica 27 maggio al Teatro Gustavo Modena.

Il concorso internazionale, alla nona edizione, è una competizione articolata in tre fasi e dedicata a tutti gli stili di danza: classica, contemporanea, moderna, musical, hip hop, composizione coreografica.

Il Centro Danza Savona ha presentato dieci coreografie e tutte sono state premiate: Primo Premio Gruppi Baby Classico a “Ballet Suite”, di Ekaterina Desnitskaia, interpreti le piccole Marta Amedeo, Sara Giubergia, Elena Iagulli, Alessia Incorvaia, Sofia Pastorino; secondo Premio Duo Juniores Classico a “Danza delle ore” di Ekaterina Desnitskaia, interpreti Sofia Bertolino e Roberta Rossi; secondo Premio Duo Juniores Contemporaneo con “Sweet Child of mine” coreografia Alessandra Schirripa, interpreti Sofia Bertolino e Roberta Rossi.

E ancora: primo Premio Solo Junior Contemporaneo ad Alessia Rebagliati con “The Princesse without voice” coreografia Alessandra Schirripa; Primo Premio Solo Senior Contemporaneo a Simone Briano con “Waiting for” coreografia Alessandra Schirripa; Secondo Premio Solo Senior Contemporaneo a Gioele Cosentino con “Non domandare” coreografia Alessandra Schirripa; Primo premio Gruppi Senior Contemporaneo a “Cuore Acciaio” coreografia Alessandra Schirripa; Secondo Premio Gruppi Senior Contemporaneo a “Il Sale della Terra” Coreografia Alessandra Schirripa; primo Premio Composizione Coreografica e Premio Migliore Coreografia ad Alessandra Schirripa per “Manifesto”. Nei gruppi hanno danzato: Simone Briano, Cecilia Caviglia, Gioele Cosentino, Giulia Genta, Alessia Rebagliati, Giacomo Tomasini, Giorgia Tommasi, Bakit Zerilli.

Proprio “Manifesto”, la nuova creazione ha entusiasmatoi giurati e vinto, tra 167 coreografie in concorso, per la preparazione tecnica, la teatralità, espressività, energia e la grande originalità della coreografia.

La Giuria, era composta da Brian Bullard, presidente, Oriella Dorella, Michele Olivieri, Franco Miseria, Swan.

“Il Centrodanzasavona ottiene grandi risultati che possono essere riassunti così grande professionalità da parte di tutti i docenti e vera passione per il proprio lavoro” commenta Alessandra Schirripa direttrice della scuola savonese.

ll Centro Danza Savona, Centro Internazionale di Formazione alla Danza, fornisce ad ogni allievo una educazione e formazione completa grazie alla collaborazione di docenti altamente qualificati tra i quali Ekaterina Desnitskaia (diplomata Accademia A. Vaganova di San Pietroburgo e danzatrice Compagnia Teatro Kirov-Marijnsky) e a una continua specializzazione con Workshop e Masterclass condotti da Maestri di fama internazionale.