Celle Ligure. Il Celle schianta (5-0) l’ Aurora Cairo e grazie ai successi di Pontelungo e Veloce su San Stevese e Dianese & Golfo, si aggiudica, allo sprint, la vittoria del campionato, salendo in Promozione.

E’ festa grossa nei tre vicini comuni (Varazze, Celle ed Albissola) tutte vincitrici dei rispettivi campionati, vero Alessandro Bianchi?

“Sono felice, nel Varazze giocano tanti amici, mentre Fabio Fossati è di Arenzano, come me, ma la gioia più grande è rappresentata dalla nostra vittoria, grazie ad un colpo di reni, degno dei migliori velocisti”.

“Il successo finale, alla vigilia poco quotato, è meritato – continua Bianchi – abbiamo fatto il nostro dovere, superando l’Aurora, ma allo stesso tempo teniamo a ringraziare la professionalità di squadre come il Pontelungo, che hanno onorato al meglio l’ottimo campionato disputato”.

“E’ la vittoria della qualità del gioco a dispetto della ‘garra’, importante ma non decisiva – dice l’attaccante – abbiamo fatto nostra la filosofia sportiva di mister Ghione, che è risultata vincente, al pari della lungimiranza della dirigenza, che ci ha sempre messo in condizione di esprimerci al meglio, non facendoci mancare nulla”.

“Dopo i campionati di Prima Categoria e Promozione vinti con il Cogoleto, mi gusto il dolce sapore del successo con la casacca del Celle, che ringrazio per la fiducia concessami, in un momento in cui ne avevo particolarmente bisogno”

Nel prossimo torneo giocherete il derby con il Varazze…

“Si, saranno due gare speciali, ricche di sana rivalità, quella che fa bene al gioco del calcio”.