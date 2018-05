Celle Ligure. E’ un finale da brividi, quello che attende il Celle Ligure, che a novanta minuti dal termine e con un punto di ritardo dalla capolista San Stevese, spera ancora di agganciare, direttamente la Promozione.

“Il campionato, ad oggi, dice che la San Stevese è davanti a tutti, però credo che i giochi non siano ancora fatti e noi del Celle daremo il massimo, per ribaltare la situazione” – dice mister Ghione – Sappiamo che la gara con l’Aurora Cairo non è per nulla dall’esito scontato, ma non abbiamo alternative alla vittoria”.

“Cominciamo a fare il nostro dovere, senza pensare a quello che faranno le nostre concorrenti – continua il tecnico savonese – sono certo, che su ogni campo, dove la posta in palio sarà alta, tutte le compagini daranno il massimo, a cominciare dal Pontelungo, ottima squadra, che ta le mura amiche ha ottenuto risultati importanti, per cui, se la San Stevese vincerà il campionato, saremo i primi a congratularci con loro, e ci concentreremo, subito dopo, su come affrontare al meglio i play off…ma per dirla alla Trapattoni:Non dire gatto se non lo hai nel sacco”…