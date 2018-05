Celle Ligure, torna il servizio di bus navetta per l’estate

Celle Ligure. Il servizio di bus navetta per il trasporto turisti e cittadini dal parcheggio sito in località Natta, in prossimità della zona impianti sportivi, e le spiagge di Celle Piani e del Centro Storico verrà riproposto, a partire da sabato 2 giugno, anche per la stagione estiva 2018.

Si svolgerà i sabati, le domeniche e i giorni festivi nei mesi di giugno, luglio e agosto, dalle 9 alle 13 e dalle 16.30 alle 19.30. Come per le stagioni precedenti turisti e cittadini potranno usufruire di questa iniziativa gratuitamente.

La ditta incaricata del servizio, Consorzio Taxi Celle Ligure, effettuerà il servizio utilizzando minibus da 8 posti. Il mezzo impiegato farà spola tra il parcheggio in loc. Natta e Celle Piani e tra il parcheggio e la zona centrale del paese, con fermata in Via Colla.