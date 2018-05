Pietra Ligure. “C’è un uomo in mare, si sta sbracciando in cerca di aiuto. Probabilmente sta annegando”. Questo, in sintesi, il contenuto della telefonata pervenuta al numero di emergenza 112 questa sera.

A telefonare è stata una donna, il cui allarme ha portato ad un ampio dispiegamento di forze da parte dei soccorritori. Sul posto si sono recati i vigili del fuoco di Finale Ligure, con il supporto dei pompieri del porto di Savona, i carabinieri, l’automedica del 118 e la capitaneria di porto.

Stando alla testimonianza della donna, l’uomo sarebbe sparito tra i flutti in prossimità di via XXV Aprile, dove al momento si sono concentrate le ricerche, al momento, però, senza esito.

Aggiornamenti in corso