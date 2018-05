Il cavallo di Garibaldi scrive al sindaco Caprioglio

Buonasera signora Sindaca e assessora alla cultura,

sono il cavallo grigio di Garibaldi (mi permetto di dirglielo perche’,se le ponessero la solita domanda di che colore è il cavallo grigio di Garibaldi saprebbe rispondere senza problema) e ogni tanto lascio Peppino alle sue meditazioni per farmi qualche cavalcata in città.

In questi casi mi pongo o raccolgo delle domande,che mi permetto di nitrirLe così come Le ho raccolte:

1) la cella di Mazzini vorrebbe sapere quando cambierà l’orario di apertura e perche’ Ella non Le risponde in alcun modo?

2) i giardini di via Dante Alighieri sono piuttosto sporchi e in effetti anche se il nuovo comitato nato venerdì è ,a stare ai giornali,guidato da suoi nuovi sostenitori (cinque stelle) vista l’evoluzione della crisi di governo il tempietto Boselli (uno dei rarissimi esmpi di neoclassico in città) e le statue ivi presenti si sentono piuttosto trascurate anzi le statue insieme a quelle in Piazza del popolo ritengono di essere state messe in posa per una futura gara di bowling (in particolare in Piazza del popolo)?

3) Palazzo Delle Piane all’angolo corso Italia-Corso Mazzini si chiede perche’ non possa nascere un museo del Liberty a villa Zanelli invece di creare un albergo di dieci stanze e privaizzare ogni spazio utile inventandosi un museo ad oggi solo “nella sua testa” perche’ nessuno a memoria d’uomo o di cavallo ha mai sentito parlare di museo del mare?

4) il parco acheologico sotto il Priamar ed in particolare l’antica conceria medievale,unica in Europa,vorrebbero sapere quando saranno nuovamente posti i cartelli indicatori e soprattutto quando potranno essere visitati (almeno nel lato ponente)?

5) la l’antica cattedrale del Priamar vorrebbe invece sapere quando potrà essere aperta al pubblico l’area archeologica e soprattutto potrà al limite essere ricostruita in 3D?

Le nitrisco alcune piccole domande ,di cui voglio ringraziare i Verdi per l’ospitalità concessa, perche’ voglio farLe sapere che Peppino Garibaldi ha deciso che verrà a Palazzo Civico a chiedere conto di tutto ciò pronto ad assumere del governo della città.

Danilo Bruno e il cavallo di Garibaldi