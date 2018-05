Celle Ligure. Finale thrilling per il campionato di Prima Categoria girone A. Dopo una serie di avvicendamenti al comando, all’ultima giornata il Celle Ligure ha assestato il sorpasso decisivo e ha vinto il torneo, approdando in Promozione.

La San Stevese, giunta a Leca d’Albenga nel ruolo di capolista, ha dovuto fare i conti con la legge del Massabò, campo sul quale il Pontelungo ha battuto numerose avversarie. I granata, onorando il campionato fino al termine nonostante non avessero più obiettivi di classifica, si sono imposti per 2 a 1 con le reti di Caneva e Rossignolo. Agli ospiti non è bastato il gol di Cutellè, grazie al quale le due squadre sono andate al riposo sull’1-1.

La Dianese e Golfo è caduta al Levratto di Zinola per mano di una Veloce decisa a garantirsi un buon piazzamento nella griglia dei playoff. Fanelli e Vejseli su rigore hanno portato i savonesi sul doppio vantaggio; Greco nel finale di gara ha accorciato le distanze siglando il 2-1.

Il trionfo del Celle Ligure tra le mura amiche dell’Olmo-Ferro è arrivato con un rotondo 5-0 ai danni dell’Aurora. Per la formazioni di mister Massimiliano Ghione sono andati a segno Sofia, autore di una tripletta, e Vallerga con una doppietta. Con un bilancio di venti vittorie, cinque pareggi e cinque sconfitte la squadra della Civetta ha così vinto il campionato, con 2 punti di vantaggio su San Stevese e Veloce.

Nelle semifinali playoff i savonesi affronteranno la Dianese e Golfo, mentre i biancorossoazzurri se la vedranno con il Don Bosco Vallecrosia Intemelia. Quest’ultimo ha avuto la meglio sul Bordighera Sant’Ampelio per 3-1. Per i vincitori reti di Fiore, Bianco e Marafioti; un autogol di Arena ha siglato il temporaneo pari degli ospiti.

Per quanto riguarda la retrocessione, non ci sarà bisogno dei playout. L’Altarese resta in Prima Categoria. La formazione condotta da William Perversi si è imposta per 3 a 1 sul campo dello Speranza, con doppietta di Brahi ed un’autorete di Salani. Per i rossoverdi gol di Seck.

Retrocede il Sanremo 80, battuto a domicilio per 2 a 0 dal Camporosso, a segno con Federico Piantoni e Grifo. I matuziani, loro malgrado, tengono compagnia a San Bartolomeo e Sassello, che si sono affrontate nella sfida tra già retrocesse. Se la sono aggiudicata i gialloblù per 2 a 0, grazie ad una doppietta di Roberto Iannolo. La squadra della valle dell’Erro chiude così solitaria in ultima posizione.

Quiliano & Valleggia e Letimbro terminano nelle posizioni intermedie della graduatoria. Al Picasso la loro sfida è terminata 2 a 2; per i locali è il quarto segno “X”, per i gialloblù l’ottavo. I savonesi sono andati due volte in vantaggio, con le reti di Battistel e Cossu; i biancorossoviola hanno risposto con due centri di Kuka.