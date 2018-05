Prima Categoria: Letimbro e Rocco De Marco, è rottura

Savona. Termina ufficialmente oggi il rapporto tra la Letimbro ed il mister Rocco De Marco.

“Ho tentato di convergere le distanze – afferma Giuseppe Vitellaro (nella foto), presidente della società calcistica savonese -, cercando di riprendere un dialogo ed un rapporto che nel girone di ritorno del campionato era andato ad incrinarsi. Pur nel rispetto delle sue idee e capendo le sue perplessità, ritengo altresì fondamentale che per il prosieguo del progetto iniziato da un paio di anni la Letimbro debba avere un nuovo allenatore“.

“Colgo l’occasione per augurare a mister Rocco un futuro pieno di soddisfazioni ringraziandolo a nome della società per tutto quello che ha fatto per la ASD Letimbro nel corso di questo campionato e per tutto ciò che ci ha insegnato, non ultimo la sua professionalità. La società – conclude Vitellaro – non appena individuato comunicherà il nuovo allenatore“.