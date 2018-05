Casa Faci, il vescovo Borghetti riceve l’incoraggiamento di Papa Francesco

Albenga. Durante l’udienza privata con Papa Francesco, avvenuta nei giorni scorsi, il vescovo Borghetti ha presentato la scelta di gestire, come diocesi, la Casa Faci di Marina di Massa e soprattutto ha voluto presentare l’Istituto di Pastoral Counseling che in essa è ospitato e che dal 2016 ha ad Albenga la sua sede legale e la sede operativa e a Casa Faci l’altra sede operativa.

Dell’Istituto, fondato a Camaiore (LU) nel 2002 a fianco dello Studio Teologico Interdiocesano, Borghetti è stato l’iniziatore insieme a don Carolin, con il sostegno e l’approvazione dei vescovi delle diocesi afferenti allo Studio Teologico; in principio è nato come ventro di vonsulenza psicologica per sacerdoti e religiosi/e e seminaristi, in seguito l’Istituto ha attivato anche una Scuola triennale di Pastoral Counseling che in questi anni ha diplomato un bel numero di counselors pastorali.

La Scuola, a numero chiuso, ha oggi 15 iscritti, di cui 6 studenti al primo anno. L’Istituto conta già 45 studenti ed oltre 120 consulenze per sacerdoti, seminaristi e religiose e laici ed attività di formazione pastorale permanente.

“Al Santo Padre, – ha commentato il vescovo Borghetti, – ho spiegato il perché di Casa Faci in gestione con dentro l’Istituto: usufruire di un luogo utile in primo luogo ai sacerdoti e religiosi/e, ma anche a fedeli laici, per tempi di preghiera, riposo, recupero dell’armonia spirituale e psicologica soprattutto nel tempo del disagio o della crisi”.

“Il Papa non solo ha manifestato vero entusiasmo e compiacimento per l’iniziativa, ma mi ha sottolineato con vigore che è quanto mai importante proseguire oggi su questa strada, offrire luoghi di recupero interiore e formare sacerdoti e laici all’arte della consulenza pastorale per esercitare in modo competente l’accompagnamento personale e famigliare e l’esercizio dell’autentico discernimento cristiano. Ha affermato con passione: dica pure che questo gliel’ho detto io!”.

Il Papa, poi, rivolgendosi a don Patrizio Carolini, prete della diocesi di Massa Carrara–Pontremoli, direttore di Casa Faci, e dal 2011 direttore dell’Istituto di Pastoral Counseling, come successore di Borghetti (laureato in psicologia e diplomato ‘counselor’ e consulente di formazione in scienze umane nella vita consacrata e comunità educative ecclesiali e da molti anni impegnato insieme al vescovo Borghetti in quest’opera), lo ha fortemente incoraggiato a proseguire con passione il compito affidatogli senza badare a ostacoli ed incomprensioni, “perché questa, – ha ribadito, – è la grande urgenza oggi”.