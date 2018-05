Carcare, venerdì sera la presentazione della lista di Francesco Legario

Carcare. Venerdì 18 maggio alle ore 20.30, presso il point di via Garibaldi 6, verrà presentata la lista “Per Carcare”, alla guida della quale c’è il candidato sindaco Francesco Legario.

“Il paese da tempo chiedeva un’alternativa valida e concreta che potesse guidare il governo cittadino – spiega Legario – Il fallimento, di certo non per colpa della Lega come altri vorrebbero far credere, delle trattative di accordo con la lista di De Vecchi non hanno fatto che maturare questa considerazione”.

“In pochissimo tempo – prosegue Legario – siamo riusciti a costruire un gruppo eterogeneo di persone, professionisti, pensionati, operai e studenti universitari che, con entusiasmo e determinazione, hanno accettato la sfida delle imminenti comunali. La voglia è quella di riportare il paese, come nucleo insediativo e sociale, ai fasti che merita”.

“In occasione della presentazione della lista proporremo anche il programma elettorale – annuncia poi Legario – il tutto alla presenza dell’onorevole Sara Foscolo e del consigliere regionale Paolo Ardenti. Abbiamo poi in programma, a breve, incontri specifico con associazioni e gruppi di cittadini cui parteciperanno i senatori Francesco Bruzzone e Paolo Ripamonti” conclude.