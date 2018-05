Carcare, studenti del liceo Calasanzio vincono festival cinematografico

Carcare. Il cortometraggio dal titolo “IL Maestro di Tourlach” si piazza primo assoluto al “Ragazzi Cinema Festival 2018” di Igea Marina. Ebbene sì, il breve film, che è il risultato di un un macro-progetto di alternanza scuola Lavoro “Fare Cultura per fare Cultura” coordinato dalla professoressa Daniela Olivieri, docente di Storia dell’arte dell’istituto carcarese, e che ha coinvolto circa 40 studenti, ha sbaragliato ben 120 film in gara. E se questo non bastasse è stato vinto anche il premio per il miglior trucco.

A ritirare l’ambito riconoscimento, il videoperatore Devid Fichera, Matteo Marrella che si è occupato di musiche e audio, e uno degli attori protagonisti, Loris Berretta.

Davvero una grande soddisfazione per i liceo Calasanzio e per i suoi studenti, che ancora una volta tornano ad essere protagonisti di un evento culturale.

Del resto, questo primo piazzamento arriva dopo la vittoria ottenuta anche al Premio Nazionale Savona San Valentino “Corti d’amore”, organizzato dal Circolo Savonese Cineamatori Fedic in collaborazione con il Comune di Savona. Partners del premio il Comune di Alassio, la Diocesi di Savona-Noli, il Campus universitario di Legino, il Nuovo Film Studio di Savona, con il patrocinio della Regione Liguria.