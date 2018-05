Carcare, sorpreso con eroina e marijuana in casa e in auto: arrestato dai carabinieri

Carcare. Deve rispondere dell’accusa di detenzione a fini di spaccio di stupefacenti Luca Giordano, il 42enne arrestato ieri in flagranza di reato dai carabinieri della stazione di Carcare.

Ieri i militari si sono recati a casa dell’uomo a Stella in esecuzione di un ordine di carcerazione. Controllato, è stato trovato in possesso di 16 dosi di eroina pronte allo spaccio delle quali ha anche maldestramente tentato di disfarsi appena ha visto i carabinieri. La successiva perquisizione dell’auto e presso l’abitazione ha consentito di rinvenire ulteriori 130 grammi di marijuana e materiale vario per il confezionamento delle dosi, tra cui due bilancini, coltellini e ritagli di cellophane.

Alla conclusione delle indagini l’uomo (già noto alle forze dell’ordine per reati in materia di stupefacenti e armi) è stato trasferito presso il carcere di Genova Marassi, dove si trova a disposizione dell’autorità giudiziaria. Domani comparirà davanti al Gip Fiorenza Giorgi per l’interrogatorio di convalida del fermo.

A finire nei guai anche la convivente, J.B., 42enne originaria di Genova, che è stata denunciata in stato di libertà per concorso in detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Luca Giordano è l’uomo che, lo scorso 8 marzo, era stato vittima delle sparatoria avvenuta in via Premoli a Savona.