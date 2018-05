Carcare, per il quarto anno consecutivo va in scena l’iniziativa “RispolveriAmo Carcare”

Carcare. È tutto pronto a Carcare, dove domattina, alle scuole medie, andrà in scena per il quarto anno consecutivo l’iniziativa “RispolveriAmo Carcare”.

“Avere senso civico, – hanno spiegato gli ‘Angeli di Carcare’, promotori dell’evento in collaborazione con la scuola secondaria di primo grado, – non è soltanto rispettare le regole, ma anche rispettare se stessi, gli altri e l’ambiente in cui viviamo. Avere senso civico significa essere consapevoli del fatto che facciamo parte di una comunità”.

“Ecco cos’è, per noi, il senso civico ed è per questo che domani, per il quarto anno consecutivo porteremo avanti il progetto RispolveriAmo Carcare. Un’idea promossa dalla prof.ssa di matematica Emanuela Zignego con lo scopo di sensibilizzare i più giovani all’ecologia e all’ambiente e di insegnargli come tenere pulite le aree verdi del nostro paese”.

“Riproponiamo con orgoglio questa iniziativa che si integra perfettamente con le altre operazioni sociali svolte gli anni passati, come gli interventi degli Angeli di Carcare in occasione dell’alluvione che ha colpito la Valbormida nell’autunno 2016, portando soccorso ad oltre quaranta famiglie colpite dagli eventi calamitosi, sia presso le proprie abitazioni, sia presso le attività commerciali ed artigianali, con l’impiego di oltre 100 volontari attivi su tutti i Comuni valbormidesi”.

“Altra iniziativa degna di nota è l’aiuto portato alle popolazioni di Norcia in occasione del terremoto nel 2016, con tre raccolte di beni di prima necessità consegnati personalmente sul posto, grazie alla collaborazione di altre associazioni ed imprese locali”, hanno concluso.