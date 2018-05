Carcare. “Il 30% delle indennità di sindaco, assessori e consiglieri devoluto ai servizi sociali alla persone e alla promozione turistica”. Quello assunto dalla lista civica “Lorenzi Sindaco”, in caso di vittoria alle prossime elezioni amministrative, non vuole essere una promessa irrealizzabile, ma un impegno concreto con i cittadini, scritta nero su bianco nel programma elettorale.

“Un gesto tangibile per colmare il distacco diventato sempre più evidente nel tempo tra il ‘palazzo della politica’ e la società civile; il cittadino deve trovare risposte concrete alle sue esigenze e ai suoi bisogni quotidiani in grado di migliorare la sua qualità della vita e per fare tutto questo è necessaria un’efficiente ed efficace ‘Rete di servizi alla persona’ capace di mantenere in equilibrio la coesione sociale e la sostenibilità finanziaria. La città di Carcare, inoltre, rappresenta un importante ‘luogo educativo’ è dunque essenziale integrare i molteplici servizi offerti: sociali, sanitari, scolastici-formativi, culturali e sportivi per promuovere condizioni di benessere diffuso e inclusione nella comunità di singole persone e nuclei familiari per prevenire, ridurre e possibilmente eliminare situazioni disagio dovute a condizioni economiche, psico – sociali, di disabilità o altre forme di fragilità” spiega Lorenzi.

Foto 2 di 2



“Estremamente articolato, in tal senso, il ‘progetto globale’ (che coinvolge numerosi attori pubblici e privati) messo a punto dalla lista ‘Lorenzi sindaco’: promozione di contratti di locazione a canone concordato (per giovani copie e meno abbienti); abbattimento delle barriere architettoniche; manutenzione adeguata di quelli esistenti e realizzazione di nuovi spazi destinati a parco gioco o ad altre attività ludiche per i più piccoli (laboratori creativi, musicali ecc…) e creazione di ‘luoghi’ di ritrovo e di aggregazione per ragazzi e adolescenti; promozione di progetti finalizzati all’inclusione scolastica, lavorativa e sociale dei soggetti disabili/fragili; favorire l’educazione e il dialogo interculturale; creazione, in collaborazione con i privati, di un progetto per il recupero e la redistribuzione dei beni alimentari invenduti, ma ancora fruibili, da distribuire alle famiglie meno abbienti e in difficoltà. Interventi e azioni concrete, realizzabili per dare risposte tangibili che otterranno una maggiore spinta propulsiva e propositiva grazie agli introiti derivanti dalla devoluzione del 30% dell’indennità di sindaco, assessori e consiglieri” concludono dalla Lista Civica Lorenzi Sindaco.