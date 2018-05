Carcare, la lista di Legario incontra i senatori Francesco Bruzzone e Paolo Ripamonti

Carcare. La lista “Per Carcare – Francesco Legario sindaco”, ha organizzato un incontro presso la Società Operaia di Carcare, per venerdì 25 maggio alle ore 18.00, sui temi dell’attività venatoria, anche legata alla tutela del territorio ed alla attività agricola, e sulla pesca sportiva.

L’occasione consentirà, ai partecipanti, di confrontarsi con i neoeletti Senatori della Lega rispetto alle tematiche che interessano più strettamente il mondo venatorio ed alieuttico con uno sguardo, necessario, alla tutela del territorio che ne è strettamente legata così come lo è l’attività agricola. Spiega il Sen. Bruzzone: “ringrazio Francesco Legario per l’iniziativa, sarà un’occasione importante sia per aggiornare tutti sulle recenti modifiche legislative regionali sulla caccia e sulla pesca, sia alla luce del possibile impegno di governo che potrebbe impegnare la Lega.”

Il Senatore Ripamonti, già assessore alla caccia ed ala pesca della provincia di Savona interverrà sui rapporti tra tutela del territorio, agricoltura, ed attività venatoria esponendo la visone prospettica delle questioni che le legano.

Conclude Legario: “come ho già avuto occasione di dire, ci sono attività e passioni considerate erroneamente come minori che hanno dato lustro alla nostra Valle. Carcare e la Valbormida hanno dato i natali a molti pescatori, appassionati cinofili e cacciatori che hanno ottenuto grandissimi risultati a livello nazionale ed internazionale. Se diverrò Sindaco di Carcare, certamente, gli darò il necessario lustro organizzando eventi legati all’attività cinofilo-venatoria e della pesca sportiva”.

In occasione dell’incontro, verranno premiati alcuni soggetti che si sono particolarmente distinti, a livello nazionale, nelle loro rispettive attività e seguirà un aperitivo con i Senatori Bruzzone e Ripamonti.