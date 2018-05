Carcare. Questa sera, alle ore 20.30, il candidato Sindaco Christian De Vecchi, “vispese di adozione grazie a mia moglie, che mi ha insegnato a vivere la frazione” insieme ai colleghi della lista incontreranno gli abitanti dell’unica frazione di Carcare.

“Da quei luoghi e da quel percorso di identità culturale è giusto partire per considerare Vispa e i Vispesi. Sicuramente dovranno essere i progetti dedicati al culturale e al sociale, quelli che proietteranno Vispa verso il futuro. L’immobile dell’ex asilo, di proprietà parrocchiale ma in uso al Comune mediante apposita convenzione e gestito dai residenti, dovrà diventare sede di un futuribile ‘Comitato di Comunità’, con natura giuridica propria, dotato di funzioni di consulenza e promozione territoriale. Nella struttura potranno essere decentrati alcuni corsi e laboratori dell’Univalbormida” spiega De Vecchi.

“Tra i punti programmatici della ‘carta degli impegni’ – come sottolinea Matteo Bonino, candidato consigliere comunale anche lui di Vispa – l’ex casello dell’autostrada Torino-Savona, ha le caratteristiche logistiche per poter diventare sede di un Gruppo Intercomunale di Protezione Civile (progetto avallato da un’intesa tra i Comuni di Carcare, Plodio, Pallare, Bormida), opportunità legata a eventuali finanziamenti regionali che, includerebbe una valenza strategica per la riqualificazione dell’intera area parcheggio sino alla nuova rotonda”.

“I collegamenti ciclo-pedonali verso Carcare necessitano degli appropriati perfezionamenti di illuminazione nelle parti esistenti e ampliamenti nelle parti ancora mancanti, dotandole entrambe degli accorgimenti in materia di sicurezza stradale. Con i nuovi PUC (piano urbanistico comunale) e PUMS (piano urbanistico mobilità sostenibile) sarà opportuno pianificare, vista la carenza, parcheggi per i residenti nelle aree comprese tra via Ferrania, via Nazionale e via Ritano Capone” prosegue Bonino.

“Il centro abitato di Vispa si caratterizza per la sua forte identità culturale, di appartenenza ad una comunità di cittadini che, supera il concetto urbanistico di Frazione. Trova origine nel nucleo abitativo di Carpeneto, attraversato anticamente dalla strada che dal ponte della Volta scendeva ai Malloni e poi raggiungeva Carcare. Anche sede, nell’800 e forse anche prima, di mercato agricolo tra le genti piemontesi e liguri. Lo spirito di Comunità si percepisce attraverso due luoghi simbolo: la chiesa parrocchiale e la palazzina dell’ex asilo” conclude De Vecchi.