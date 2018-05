Carcare. Sono stati presentati ieri sera la lista civica e il programma del candidato sindaco di Carcare Alessandro Lorenzi. L’incontro si è tenuto nella sala della Società Operaia di Carcare, dove Lorenzi ha illustrato a tutti i presenti sia il motivo della sua candidatura, che l’intera squadra a suo supporto.

Il candidato sindaco prima di illustrare il programma ha voluto condividere con tutti i presenti le idee che l’hanno spinto a comporre una lista civica: “Un percorso giunto al termine dopo alcuni mesi di riflessioni, discussioni e condivisioni per partecipare alle prossime elezioni amministrative e candidarci a guidare questo nostro bel paese, ormai abbandonato in particolare negli ultimi anni. Non saremo contro nessuno e non vogliamo criticare le precedenti amministrazioni, ma pensiamo che il cambiamento sia il vero motore della democrazia e che amministrare bene le risorse, soprattutto in questi momenti di forte crisi sociale ed economica, sia un dovere”.

“Perciò cercheremo di capire le attese degli elettori perché le migliori risorse umane sono troppo spesso non ascoltate o addirittura messe da parte” ha spiegato l’avvocato Lorenzi che ha poi illustrato ai partecipanti le linee e gli argomenti del proprio programma.

Questi i candidati alla carica di consigliere comunale: Alberto Berretta 69 anni, Pensionato; Antonella Bologna 53 anni, Dipendente ASL; Mara Bove 45 anni, Insegnante; Francesca Carlini 22 anni, Operaia (Vice Campionessa Europea di Bocce); Laura Gagliardo 56 anni, Insegnante Liceo Calasanzio; Massimiliano Ghiso 50 anni, Consulente Amministrativo; Daniela Lagasio 66 anni, Medico di Famiglia; Rodolfo Mirri 59 anni, Agente Immobiliare; Alessio Morrone 26 anni, Studente Universitario; Luca Puleio 50 anni, Ingegnere Elettronico; Alessandro Vero 22 anni Studente Universitario; Ilaria Zunino 43 anni Laureata in lingue.

Lista Civica Lorenzi Sindaco