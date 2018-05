Carcare 2018, la lista De Vecchi propone la “maratona elettorale”

Carcare. Una vera e propria “maratona elettorale” con il candidato sindaco a disposizione della cittadinanza per un’intera giornata, dal mattino alla sera. E’ quella proposta dall’aspirante sindaco di Carcare Christian De Vecchi.

“Per quanto riguarda le elezioni amministrative locali – spiegano dalla lista De Vecchi – quella della ‘maratona elettorale’ è sicuramente un elemento di assoluta novità, evoca le maratone elettorali televisive proposte dal direttore, giornalista ed editore Enrico Mentana. Di cosa si tratta nel caso carcarese lo scopriremo subito: di due giornate proposte dalla nostra lista e dal candidato alla carica di sindaco, nel corso delle quali dalle ore 7 del mattino sino alle ore 21 della sera lo stesso De Vecchi sarà a disposizione di ogni cittadino carcarese per rispondere alle domande che gli vorranno sottoporre. Quindi molto semplicemente domande e risposte al candidato sindaco. Appuntamento nel point elettorale di via Garibaldi 88, mercoledì 30 maggio e mercoledì 6 giugno”.

Per la lista si tratta di “un esercizio di assoluta spontaneità e trasparenza a dire degli organizzatori, un confronto diretto per sciogliere dubbi e quesiti in merito alla quotidianità amministrativa del proprio comune e occasione per cogliere le proiezioni programmatiche per il futuro”.

“Abbiamo maturato questa iniziativa pensando ad una cosa semplicissima, in dieci anni da amministratore locale nel mio paese, detengo il record numerico di interrogazioni e interpellanze fattemi dai gruppi di minoranza, questo esercizio mi ha insegnato tantissimo e al contempo onorato nel rispondere. La maratona elettorale sarà un occasione per mostrare la disponibilità, l’affidabilità e la propositività del nostro gruppo. Un contesto per domandare e ricevere risposte aperto a tutti i cittadini con la finalità di attuare una scelta elettorale consapevole il 10 giugno”, concludono dalla lista De Vecchi.