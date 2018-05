Carcare. Prosegue la campagna elettorale della Lista Civica Lorenzi Sindaco sul territorio, con l’impegno del Comitato Elettorale “Fai Vincere Carcare”, e la presenza costante del candidato a sindaco Alessandro Lorenzi e dei candidati della lista civica.

Sono ben nove gli appuntamenti pubblici che vedranno il confronto con i cittadini e sulle proposte concrete per lo sviluppo del nostro territorio. Un momento dedicato ai residenti perché possano avere l’opportunità di esporre le proprie proposte, i suggerimenti, le criticità.

Ecco il calendario completo degli appuntamenti:

– 14 Maggio ore 20,30 presso il Point Elettorale Lorenzi Sindaco di Via Garibaldi n° 33 incontro con i cittadini di via cornareto

– 17 Maggio ore 20,30 Presso il Point Elettorale Lorenzi Sindaco di Via Garibaldi n° 33 incontro con i cittadini del centro storico Rione Garibaldi e Rione Castellani

– 18 Maggio ore 20,30 Frazione Vispa presso la sala Ex Scuola Materna incontro con i cittadini del Rione Vispa

– 21 Maggio ore 20,30 presso il Point Elettorale Lorenzi Sindaco di Via Garibaldi n° 33 incontro con i commercianti – pubblici esercizi ed associazioni di categoria

– 22 Maggio ore 17,30 presso il Point Elettorale Lorenzi Sindaco di Via Garibaldi n° 33 incontro con gli iscritti ai corsi Univalbormida

– 23 Maggio ore 20,30 presso il Point Elettorale Lorenzi Sindaco di Via Garibaldi n° 33 incontro con le associazioni sportive

– 25 Maggio ore 20,30 presso il Point Elettorale Lorenzi Sindaco di Via Garibaldi n° 33 incontro con i cittadini dei Rioni Biglino e Barrili

– 28 Maggio ore 20,30 presso il Point Elettorale Lorenzi Sindaco di Via Garibaldi n° 33 Incontro con le associazioni di volontariato

– 30 Maggio ore 20,30 presso il Point Elettorale Lorenzi Sindaco di Via Garibaldi n° 33 incontro con i cittadini del Rione Gaggioni