Carcare 2018, conclusa la prima maratona elettorale della “Lista De Vecchi”

Carcare. Si è chiuso positivamente il primo appuntamento della “maratona elettorale” che ha portato il candidato sindaco di Carcare, Christian De Vecchi a rispondere alle domande dei cittadini per 14 ore consecutive (le uniche pause sono state quelle concesse dalla pioggia che a tratti ha spezzato il ritmo della continuità).

“Abbiamo scelto le giornate del mercoledì volutamente, perché sono quelle del mercato settimanale, contrariamente ai candidati delle altre liste, non vogliamo importunare le persone sul mercato quindi siamo a loro disposizione nel point elettorale per rispondere alle domande. Il bilancio degli incontri con i cittadini che ci sono venuti a trovare è stato positivo, nella maggior parte dei casi si è trattato di domande molto dettagliate sullo stato dei servizi e delle funzioni erogate quotidianamente dall’ente comunale, manutenzioni, scuole, lavori pubblici, sicurezza della viabilità urbana. Un contesto per domandare e ricevere risposte aperto a tutti i cittadini con la finalità di attuare una scelta elettorale consapevole il 10 giugno”.

Per quanto riguarda le elezioni amministrative locali, quella della “maratona Elettorale” è un elemento “di assoluta novità,”. Nel caso carcarese si tratta di due giornate proposte dalla “Lista De Vecchi” e dal candidato alla carica di sindaco nel corso delle quali lo stesso De Vecchi sarà a disposizione di ogni cittadino carcarese per rispondere alle domande che gli vorranno sottoporre dalle 7 del mattino sino alle 21 della sera.

Prossimo e ultimo appuntamento, sempre nel point elettorale di via Garibaldi 88, sarà quello a ridosso della scadenza elettorale di mercoledì 6 giugno.