Carcare 2018, il candidato sindaco Francesco Legario incontra i cittadini di Vispa

Carcare. Mercoledì 30 maggio, presso i locali dell’ex Asilo di Vispa, i candidati sindaco e consiglieri, della lista “Per Carcare”, hanno organizzato un incontro-confronto con i vispesi.

Spiega il candidato sindaco Francesco Legario: “Non nascondo che per la mia famiglia per me, Vispa abbia un significato particolare, mio padre Flavio, che a Vispa ha anche insegnato, a mio zio Franco, hanno materialmente collaborato, assieme a tantissimi i vispesi, alla realizzazione della chiesa. Inoltre, anche insieme a mia madre ed a molti amici hanno, per anni, contribuito alla vita sociale culturale di Vispa, portandola addirittura agli onori della cronaca nazionale. Quando rivestivo la carica di Assessore al Commercio, ho voluto riorganizzare le “Festa del Vispa”, fu una sola serata ma significativa che potrebbe ben rappresentare un prologo per iniziative analoghe future comunque volte a rinforzare il tessuto sociale di Vispa”.

“Quello che è certo è che Vispa deve essere considerata una parte complementare del Paese e non una frazione da frequentare solo in campagna elettorale. Chi ha governato, per troppo tempo, si è purtroppo focalizzato sul centro di Carcare, abbandonando a se stessa Vispa, nel caso in cui veniamo, dagli elettori carcaresi, chiamati a governare il Paese, posso assicurare che non sarà così, Vispa avrà, di nuovo, il ruolo preminente che aveva e che ascolto, con non poca commozione, dalle parole purtroppo vivide di tristezza dei vispesi meno giovani”.

“Le iniziative da mettere in campo sono molte ed abbiamo organizzato l’incontro di mercoledì proprio per esporle ai vispesi con i quali vorremmo avere un confronto costruttivo.”