Carcare 2018, scende in campo la quarta lista: il candidato sindaco è Francesco Legario

Carcare. Saranno quattro le liste a prendere parte alla corsa elettorale che, il prossimo 10 giugno, porterà al rinnovo dell’amministrazione comunale di Carcare.

Ad una settimana dal termine ultimo per la presentazione ufficiale delle liste, ecco scendere in campo il quarto candidato sindaco in quota Lega: si tratta dell’avvocato Francesco Legario, 44enne avvocato e già assessore della prima giunta di Franco Bologna tra il 2009 ed il 2012.

La conferenza di ieri mattina sull’Islam e l’immigrazione tenuta da Magdi Cristiano Allam e organizzata dalla sezione di Cairo e Carcare del Carroccio è stata l’occasione per far uscire allo scoperto le intenzioni del partito di Salvini di partecipare alla sfida elettorale.

Secondo alcune indiscrezioni, la Lega si sarebbe smarcata dall’accordo di appoggiare la lista di De Vecchi a seguito di trattative sfumate sui nomi da inserire nel gruppo. Gli stessi, ossia Alessandro Ferraris, segretario della sezione Cairo-Carcare, e Michela Vassallo, che nel 2012 erano stati tra gli autori della sfiducia al sindaco Franco Bologna, e che nel 2013 avevano partecipato alle amministrative carcaresi nella lista avversaria insieme al Pd.

Legario se la vedrà con Christian De Vecchi, Alessandro Lorenzi e Alessandro Risso.