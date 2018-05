I carabinieri intervengono per una lite in strada, lui li minaccia e scalcia: arrestato ad Albenga

Albenga. Resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. Sono le accuse contestate ad un marocchino di 37 anni, Lhouceine Oukajoune, che ieri pomeriggio è stato arrestato dai carabinieri del nucleo operativo radiomobile della Compagnia di Albenga.

I militari erano intervenuti dopo aver ricevuto la segnalazione di una lite tra nordafricani in strada. All’arrivo della pattuglia, per evitare il controllo e l’identificazione, Oukajoune avrebbe iniziato a scalciare e minacciare di morte gli uomini dell’Arma. Uno dei carabinieri, raggiunto da un colpo del marocchino, è stato medicato in ospedale e giudicato guaribile in due giorni.

Questa mattina il nordafricano è stato processato per direttissima in tribunale ed il suo arresto è stato covalidato. Il giudice ha disposto per Oukajoune gli arresti domiciliari (il pm aveva chiesto il carcere) e poi, vista la richiesta di termini a difesa avanzata dal legale dello straniero, l’avvocato Andrea Alpicrovi, il processo è stato rinviato al prossimo 8 giugno.