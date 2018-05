Canottieri Sabazia: 35 medaglie alla gara regionale open di Canoa Giovani

Savona. In preparazione del primo appuntamento nazionale di Canoa Giovani, si sono svolte a Sanremo le gare del settore giovanile, con una competizione regionale open.

Quattro le società partecipanti (Canottieri Sanremo, Canottieri Sabazia, Lega Navale Sanremo, Naviglio Sport Club di Milano) e oltre 120 gli atleti che si sono presentati all’evento.

La Canottieri Sabazia ha fatto incetta di medaglie arrivando a 35, così suddivise: 14 ori, 9 argenti e 12 bronzi. Soddisfazione per il tecnico Emanuel Cabib per il miglioramento di tutti gli atleti che fanno ben sperare per gli impegni più importanti.

Hanno conquistano la medaglia d’oro i seguenti atleti:

Matteo Curletti, Simone Delfino, Samuele Dossetti, Edoardo Corallo nel K4 Cadetti B metri 200

Lorenzo Garzoglio nel K1 420 Allievi A metri 200

Michael Battaglia, Filippo Spezialetti nel K2 520 Allievi B metri 200

Lorenzo Rizza, Riccardo Rossi, Pietro Frumento, Edoardo Ramagli nel K4 Cadetti A metri 200

Michael Battaglia nel K1 420 Allievi B metri 200

Gabriele Pontini, Edoardo Razzoli, Emiliano Secci, Matteo Genta nella staffetta K1 Cadetti B 4×200 metri

Marco Tarditi nel C1 420 Cadetti B metri 200

Marco Tarditi, Alessandro Mito nel C2 520 Cadetti B metri 200

Edoardo Corallo nel K1 Cadetti B metri 200

Matteo Curletti, Simone Delfino, Gabriele Pontini, Edoardo Corallo nel K4 Cadetti B metri 2000

Filippo Baldizzone nel K1 420 Allievi B metri 2000

Marco Tarditi nel C1 420 Cadetti B metri 2000

Lorenzo Rizza, Edoardo Ramagli nel K2 Cadetti A metri 2000

Pietro Frumento nel K1 Cadetti A metri 2000

La prossima gara per la Canottieri Sabazia sarà il campionato toscano open a Pisa domenica 13 maggio.