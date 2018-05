Canoa Giovani: Sabazia subito ai vertici delle classifiche nazionali

Savona. A Mergozzo, in Piemonte, sabato 19 e domenica 20 maggio si è svolta la prima prova Canoa Giovani della stagione.

La manifestazione è stata organizzata dal Mergozzo Canoa Club ed ha visto la partecipazione complessiva di oltre settecento atleti in rappresentanza di una sessantina di società provenienti dall’Italia centro-settentrionale.

La Canottieri Sabazia inizia bene questo percorso giovanile conquistano tre magnifici ori, quattro argenti e tre bronzi, portandosi subito in testa nelle speciale classifica del settore maschile e terza in quella generale.

Per la cronoca la società savonese è in vetta con 303 punti, seguita dalla Canottieri Sanremo con 255 punti; terza la Marina Mercantile Nazario Sauro di Trieste, mentre nella generale è in testa la San Giorgio con 686 punti, seconda la Marina Mercantile Nazario Sauro di Trieste con 360 punti, terza la Canottieri Sabazia con 307 punti.

Ventidue gli atleti della Canottieri Sabazia che che si sono ben difesi, ottenendo risultati ottimi anche sul piano tecnico. Il K4 Cadetti B ha confermato, con una medaglia d’oro sui 2.000 e d’argento sui 200, di essere già in forma per incontri ancora più impegnativi. Tra i più piccoli si distinguno Michael Battaglia con due ori e un bronzo e Filippo Spezialetti con un oro, un argento e un bronzo.

Di sgeuito i piazzamenti sul podio dei portacolori savonesi.

K4 2.000 m. Cadetti B

1° Edoardo Corallo, Matteo Curletti, Simone Delfino, Gabriele Pontini

K1 200 m. Allievi B

1° Michael Battaglia

K2 200 m. Allievi B

1° Michael Battaglia, Filippo Spezialetti

K1 2.000 m. Cadetti B

2° Samuele Dossetti

K1 200 m. Allievi B

2° Filippo Spezialetti

K1 200 m. Cadetti B

2° Simone Delfino

K4 200 m. Cadetti B

2° Edoardo Corallo, Matteo Curletti, Samuele Dossetti, Gabriele Pontini

K1 4×200 m. Cadetti B

3° Pietro Casanova, Gabriele Pontini, Edoardo Razzoli, Emiliano Secci

K2 200 m. Cadetti B

3° Matteo Curletti, Edoardo Carollo

K4 200 m. Allievi A

3° Lorenzo Garzoglio misto con Livorno e Pisa

Inoltre hanno sfiorato la medaglia, giungendo al quarto posto, Pietro Frumento, Alessandro Ramagli, Lorenzo Rizza, Riccardo Rossi, Alessandro Mito. Soddisfazione per Emanuel Cabib e Cristina De Gregori per i risultati acquisiti da questi giovanissimi atleti.

Il prossimo impegno sarà la gara interregionale chiusa per Lombardia, Piemonte e Liguria che si terrà sempre a Mergozzo domenica 27 maggio.

Nella foto, da sinistra: Matteo Curletti, Samuele Dossetti, Simone Delfino, Edoardo Corallo.