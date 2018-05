Cane smarrito a Calice Ligure, l’appello del padrone

Calice Ligure. Appello per ritrovare un cane smarrito nella giornata di ieri a Calice Ligure.

L’animale (nella foto) non ha né una targhetta né il microchip e si è perso in località Mondaia, lungo la strada per Eze.

“Abbiamo perso il nostro cane Carlino Sonny – dice il padrone – È un animale vecchio e sordo. Per chiunque lo ritrovi è prevista una di ricompensa 400 euro. Grazie. Per favore aiutateci. Se qualcuno ha informazioni utili al ritrovamento ci può chiamare al cellulare 3482236469”, conclude il disperato appello del padrone, pronto, quindi, ad una bella ricompensa per chiunque ritrovi l’animale e lo riporti a casa.