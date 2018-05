Campo sportivo di Spotorno, le minoranze: “Il sindaco Robin Hood al contrario per i cittadini”

Spotorno. “Il sindaco di Spotorno è ormai un Robin Hood al contrario per i suoi concittadini, infatti ancora una volta non ha perso l’occasione di penalizzare gli spotornesi e chi nella cittadina rivierasca mantiene un’attività tutto l’anno, rispetto a coloro che nella nostra città vengono solo nel periodo estivo per sfruttare la stagione”. Così i consiglieri comunali di minoranza Matteo Marcenaro, Franco Bonasera, Massimo Spiga e Franco Riccobene attaccano il sindaco Mattia Fiorini a proposito della concessione gratuita del campo sportivo spotornese.

“Dopo aver imposto un balzello di 15 euro annuali a tutti i residenti, imprenditori e lavoratori per poter utilizzare i parcheggi a pagamento (prima il tagliando aveva un costo di 5 euro e durata illimitata) e di 40 euro per l’accesso al centro storico, l’amministrazione ha inspiegabilmente deciso di concedere gratuitamente l’utilizzo come dormitorio, del campo sportivo, agli esercenti del luna park estivo, al fine di poter sistemare i motorhome al seguito delle giostre. Considerando che l’amministrazione Fiorini, ha in meno di due anni dal proprio insediamento, messo le mani nelle tasche dei propri concittadini, aumentando tutto ciò che era possibile, non si comprende, perché si conceda gratuitamente un campo sportivo, che potrebbe essere utilizzato in qualunque altro modo, a coloro che sul territorio comunale vengono a fare impresa; considerando, che negli anni passati gli stessi esercenti del Luna Park, versavano un contributo all’associazione che gestiva l’impianto sportivo”.

“Questa scelta è l’ennesima dimostrazione della pochissima considerazione che il Sindaco ha dei suoi concittadini, ai quali da ultimo ha accollato una maggiore spesa di un milione e mezzo di euro per la raccolta differenziata,che porterà nel 2018-2019 e negli anni a seguire, un rincaro del 20 per cento. Pertanto, è difficile comprendere perché ai propri concittadini il bastone e ad altri soggetti la carota. In questo caso non è nemmeno il caso di parafrasare lo slogan nazionale di ‘prima gli Italiani’ qui ci accontenteremmo che gli spotornesi fossero trattati come chi a Spotorno non risiede e opera solo saltuariamente”.