Campionato Savona Varazze: vittorie finali di Escape, Blue Witch e Fylla

Celle Ligure. Finalmente buon vento da scirocco, con sole e onde formate, per la regata organizzata dal Savona Yacht Club a Celle (per la concomitanza di un regata Optimist ad Albisola), dove si è concluso il Campionato Savona Varazze 2018, che aveva invece avuto brezze leggere nelle prime due prove, gestite dagli altri due sodalizi del comitato organizzatore, rispettivamente la LNI Savona ed il Varazze Club Nautico.

I due giri del percorso, per complessive di 4,4 miglia, sono stati coperti dalla dodici metri Wing in un’ora, mentre la sei metri Francy, decisamente rallentata dall’onda, ha impiegato quasi il doppio di tempo alla media di 2,5 nodi.

Nella divisione ORC, bella vittoria della piccola Nuvola Rossa, J24 di Marco Sella del Varazze Club Nautico, che in tempo corretto ha rimontato oltre sei minuti a Wing, First 40.7 di Gianandrea Saettone della LNI Savona. Terzo posto per Escape, Mescal 31 di Enzo Motta e Tommaso Bisazza del Savona Yacht Club, in ritardo alla partenza per problemi con le scotte e, dopo aver rimontato, altri problemi per una mancata precedenza e relativa autopenalizzazione, fatto sta che alla fine ha dovuto subire dieci minuti di distacco dalla prima arrivata.

Nella Gran Crociera primo posto per Blue Witch, Baltic 39 al timone di Carlo Roso della LNI Savona, che in tempo corretto è stata quasi rimontata da Sangria, Elan 31 di Carlo Tadeo del circolo velico Forza e Coraggio Le Grazie.

In classe Libera tripletta di Fylla, Hanse 37 di Gianfranco Gaiotti del Savona Yacht Club, davanti a Partenope, GL 350 di Vincenzo Pallonetto del Varazze Club Nautico, e Francy, Illimit 6 metri di Francesco Goinavi della LNI Savona.

Questo il podio delle classifiche generali dopo la terza ed ultima prova del campionato. ORC: Escape a 5 punti (1-1-3), Nuvola Rossa a 7 (4-2-1), Wing a 7 (2-3-2). Gran Crociera: Blue Witch a 7 punti (5-1-1), Sangria a 8 (1-5-2), Rewind a 12 (5-2-5), Vitamina a 12 (2-5-5). Libera: Fylla a 3 punti (1-1-1), Francy a 9 (3-3-3), Partenope a 10 (6-2-2).

La premiazione si è svolta in serata alla LNI Savona.