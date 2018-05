Cammina ubriaco sui binari, fermato un 50enne ad Andora

Alassio. Un cittadino francese, questa notte, ha rischiato di mandare “in tilt” la tratta ferroviaria Genova-Ventimiglia per circa un’ora. tra mezzanotte e l’una, camminando sui binari. Fortunatamente, però, in quel momento non c’erano convogli in viaggio e quindi non si sono registrate ripercussioni.

Le ricerche immediate dei carabinieri di Alassio, al termine di una estenuante azione di monitoraggio di tutta la tratta delle varie stazioni della zona, ha permesso di individuarlo in quella di Andora, dove girovagava ubriaco lungo i binari.

È stato preliminarmente bloccato e poi condotto in caserma per la completa identificazione. Si tratta di un cittadino francese di 50 anni, già conosciuto dalle forze dell’ordine. L’uomo è stato denunciato per interruzione di pubblico servizio.