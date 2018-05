Calcio giovanile: gli Esordienti 2006 del Priamar Liguria fanno festa al Trofeo Decathlon

Savona. Gli Esordienti 2006 del Priamar Liguria, guidati da mister Charlie Garbero, hanno ottenuto la vittoria nel primo Trofeo Decathlon organizzato dalla stessa società savonese domenica 27 maggio al campo Levratto di Zinola.

I giovani calciatori del Priamar hanno dato il meglio di sè con una serie di vittorie che hanno condotto i rossoblù in vetta alla classifica davanti a formazioni blasonate come l’Imperia, il Ceriale, il Bra e tante altre.

In una calda giornata di sole il numeroso pubblico ha sostenuto appassionatamente tutte le formazioni impegnate nel torneo con determinazione e non sono mancati in nessuna occasione il fair play e la correttezza.

Il sorriso sul volto di tutti i ragazzini al termine della manifestazione ha dato la giusta misura del successo del torneo.

La classifica finale: 1ª Priamar Liguria, 2ª San Filippo Neri Albenga, 3ª Ceriale, 4ª Voltrese Vultur, 5ª Imperia, 6ª Villanovese, 7ª Neive, 8ª Asca Alessandria, 9ª Bra, 10ª Pietra Ligure, 11ª Cengio, 12ª Riviera del Beigua.