Calcio giovanile: entra nel vivo il Trofeo Nando Cogno

Savona. Ha preso il via lunedì 7 maggio, nella cornice del campo Ruffinengo, la 37ª edizione del Trofeo Nando Cogno, uno tra i tornei giovanili più conosciuti e rinomati della provincia organizzato dalla società U.S. Legino 1910.

Come di consueto il torneo si articolerà nelle serate di maggio e giugno, con la partecipazione di numerose società che si affronteranno per poter accedere alle finali e alla premiazione delle prime quattro squadre di ogni categoria. La premiazione avverrà in un’unica serata in cui parteciperà, come sempre, il campione Stephan El Shaarawy, nato e cresciuto calcisticamente proprio nel Legino.

Ai nastri di partenza per la 37ª edizione del Torneo Cogno sono presenti 72 squadre divise in cinque categorie, dalla categoria 2003 fino alla categoria 2011.

Questa settimana, davanti ad un folto pubblico, si sono sfidate Vado-Cairese e Legino-Cengio per la categoria 2009, Savona-Veloce, Cengio-Varazze, Legino-Varazze per la categoria 2007, Legino Blu-Savona per i 2004, Arenzano-Finale per quella 2005.

Da segnalare le ottime prestazioni del Legino Verde nella categoria 2004, vittorioso nelle sfide contro Finale e Pietra Ligure e quindi a punteggio pieno nel girone, nonostante sia composto interamente da ragazzi 2005.

Nella giornata di venerdì si affronteranno Vado, Legino e Carcare per le categorie 2010/11 e Vado-Cairese per i 2007.

Ricco il programma della settimana successiva quando, nelle giornate di lunedì, martedì, mercoledì e giovedì, a sfidarsi si troveranno anche l’Albissola, l’Albenga, il Quiliano e lo Speranza, oltre alle squadre già scese in campo.