Calcio giovanile, Cairo Montenotte: nel 2019 tornerà lo storico Torneo Internazionale

Cairo Montenotte. Sono state ufficializzate le date del Torneo Internazionale organizzato dall’ASD Cairese 1919. La storica manifestazione si svolgerà sui campi di Cairo Montenotte dal 25 al 28 aprile 2019 e sarà dedicata alla categoria Esordienti 2006.

Un ritorno, dopo cinque anni di assenza, fortemente voluto dalla società e dall’amministrazione comunale che, in occasione del centenario gialloblù, riporterà agli albori uno dei tornei più importanti a livello nazionale e non solo.

Sui campi cairesi sono state ben 23 le edizioni del Torneo Internazionale, che hanno portato in Val Bormida le società più blasonate a livello mondiale. Chelsea, Barcellona, Ajax, Bayern Monaco, Atletico Madrid, Liverpool, Olympique Marseille, Arsenal, San Paolo, Lokomotiv Mosca, Club Dragons Kashiwa, solo per citare alcune delle formazioni straniere che hanno preso parte alla kermesse. Senza dimenticare le italiane, tra cui Juventus, Torino, Milan, Inter, Napoli, Roma, Lazio, Genoa e Sampdoria.

Per festeggiare i 100 anni di storia, il sodalizio cairese non intende deludere le aspettative. Sono già arrivate le prime conferme di partecipazione da parte di alcune grandi società professionistiche italiane ed estere, testimonianza che, nonostante i cinque anni di stop, il torneo continua ad attirare l’ammirazione e l’attenzione dei grandi club.

Per oliare la macchina organizzativa, la Cairese si è messa alla prova con il recente Trofeo Giacomo Comparato che alla sua settima edizione ha riscosso un enorme successo ospitando 24 squadre di tutto il Nord Italia tra cui le professioniste Juventus, Torino, Genoa, Sampdoria e Alessandria.

“Siamo orgogliosi dei numerosi attestati di stima ricevuti da tutte le società partecipanti e soprattutto da quelle professionistiche che girano il mondo partecipando ai migliori tornei – commenta il direttore generale Franz Laoretti -. Luce particolare verso le nostre strutture, fiori all’occhiello della società e della Città di Cairo Montenotte. Dopo il Trofeo Comparato siamo ancora più sicuri delle nostre capacità e competenze che ci permetteranno di organizzare un Torneo Internazionale degno del suo nome“.

Dopo la tanto attesa promozione in Eccellenza della prima squadra e gli ottimi risultati del settore giovanile, in particolar modo della Juniores vincitrice del campionato e degli Allievi 2001 qualificatisi allo spareggio per il titolo del torneo provinciale, la Cairese si appresta a vivere un anno pieno e sicuramente ricco di altre soddisfazioni.

Mancano ormai pochi mesi alla grande festa del centenario gialloblù che accompagnerà società, tifosi e appassionati in un anno di sorprese, eventi e numerose iniziative. “La grande famiglia della Cairese c’è e non vede l’ora di ricominciare una grande stagione di successi” conclude Laoretti.