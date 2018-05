Cairo Montenotte. Un bagno di folla ha caratterizzato anche la terza serata, lo scorso 19 maggio, di Vb Factor 8. Sabato, al teatro Palazzo di Città di Cairo Montenotte, dieci cantanti e dieci ballerini oltre ai giovani talenti in erba del “Vb kids” si sono dati battaglia per proseguire il percorso a tappe del concorso musicale organizzato da Simone Rudino e dal suo staff.

La serata a tema British, al teatro “Osvaldo Chebello”, è stata apprezzata dalla presenza di quasi 300 paganti e ha segnato il record di presenze oltre a una delle migliori performance nella storia del talent.

“Siamo molto soddisfatti – commenta Simone Rudino, organizzatore di Vb Factor – Il sostegno del pubblico, che continua a seguirci e ad applaudire i ragazzi in gara, rappresenta per noi una grande iniezione di fiducia. Apprezzatissima è stata l’esibizione di Sirella Navoni, la vincitrice di Vb Kids 2017, ma anche la performance del gruppo ‘Urban Theory’: la scuola di ballo di Vallecrosia che è stata nostra ospite e che si è classificata per i campionati mondiali di hip hop che si terranno a luglio 2018 a Los Angeles. Confidiamo di concludere al meglio anche la serata del 2 giugno: l’ultima a Cairo prima che la manifestazione si trasferisca in Riviera”.

Sul palco cairese ha debuttato inoltre il concorso “Pensieri musicali” che per il primo anno sancisce una collaborazione tra lo staff di Vb Factor e gli Istituti scolastici della Valbormida. I primi vincitori sono gli alunni della classe prima media, sezione F, di Dego dell’insegnante Cecilia Repetto, che si sono aggiudicati una fornitura di materiale didattico. Ma la sfida tra le classi prosegue.

La serata ha decretato già i primi verdetti. Avanzano alla semifinale i seguenti artisti:

Canto kids

Dominique Aceto (pubblico)

Melissa Conte (giuria)

Ballo kids

“Bad Boys” (pubblico)

Alessia Milani (giuria)

Canto big

Fabio Freccero (pubblico)

Angelica Brocato (pubblico)

Anastasia Bottitta (pubblico)

Sara Russolillo (giuria)

Carlotta Foddanu (giuria)

Ballo big

“Loyal Revolution” (pubblico)

Emma Del Tredici (pubblico)

Eleonora Viano (pubblico)

Letizia Peloso (giuria)

“Still” (giuria)