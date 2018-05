A Cairo parte la campagna di sensibilizzazione #nonfarefiguredicacca per i padroni dei cani

Cairo Montenotte. Al via la campagna ufficiale lanciata dal Comune di Cairo per sensibilizzare i padroni dei cani nella raccolta delle deiezioni, realizzata da Idealservice, gestore del servizio di igiene urbana a Cairo.

#nonfarefiguredicacca vede come testimonial d’eccezione i cani dei cittadini cairesi, selezionati nel contest omonimo, ed è rivolta ai proprietari degli animali, un modo innovativo di incitare a rispettare le norme che prevedono la rimozione degli escrementi dal suolo pubblico, informando anche sulle sanzioni previste in caso di mancata raccolta per quello che rappresenta un vero e proprio obbligo giuridico, oltre che un comportamento rispettoso per la propria città e un gesto di amore verso i propri animali.

Nel corso dei prossimi giorni sarano affissi per la città manifesti, locandine e adesivi e tutti i cittadini sono invitati all’incontro di presentazione che si terrà il 12 maggio alle ore 10 in Sala De Mari a Palazzo di Città.

La campagna si inserisce in un più ampio programma dedicato, allo scopo di costruire un bilanciato rapporto tra uomo, animali e comunità. Tale programma prevede il rilascio di un regolamento per la gestione del canile, a garanzia di trasparenza e sicurezza, eventi e dimostrazioni sui programmi di interventi assistiti con gli animali, genericamente indicati con il termine “Pet Therapy”, come anche un approccio più sistematico alle norme relative al benessere animale.

L’amministrazione comunale invita tutti i cittadini, in particolare i proprietari dei cani, alla massima collaborazione. Un semplice gesto di attenzione per le persone e l’ambiente e di amore per i propri animali è un grande segno di rispetto e contribuirà a rendere la nostra città più ospitale per tutti.