Cairo Monteotte, con le offerte raccolte al Premio Mario Panseri donata una tv alla Rsa “Baccino”

Cairo Montenotte. Una televisione 43 pollici Hitachi ultra HD per allietare le giornate degli ospiti della Residenza per anziani Luigi Baccino di Cairo Montenotte: è questo il regalo della famiglia Panseri, frutto delle offerte in denaro della serata anteprima (a ingresso libero) del ‘Premio Mario Panseri – Canzone d’Autore’ che si è svolta lo scorso 28 aprile presso il teatro comunale Osvaldo Chebello e che ha visto alternarsi sul palcoscenico artisti ed amici del compianto cantautore. Tra questi Daniele Lucca, Marco Stella, la reunion di R&R Blues, le ‘Targhe Tenco” Cristiano Angelini e Max Manfredi accompagnate al pianoforte dal musicista-dottore Marco Spiccio nonché Francesco Baccini, che ha interpretato alcune delle sue canzoni più belle.

Ieri, venerdì 18 maggio, la tivù – su cui è stata apposta la targhetta del Premio a ricordo della donazione – è stata consegnata e montata a parete al primo piano della casa di riposo ove gli anziani passano la maggior parte delle loro giornate, alla presenza della moglie di Panseri, Franca Gandolfo, del sindaco di Cairo Paolo Lambertini, della direttrice della struttura Barbara Canestro e del presidente della Fondazione Baccino, Marco Dogliotti. La televisione è stata donata alla residenza per anziani perchè fu proprio questa struttura ad ospitare la madre di Mario Panseri, Teresa, negli ultimi anni della sua vita (venne a mancare alla veneranda età di 99 anni)

Nella serata-anteprima è stata poi presentata al pubblico la terza edizione del Premio Mario Panseri alla Canzone d’Autore, la cui finale si svolgerà il 21 luglio in piazza Della Vittoria, cuore pulsante del centro cittadino cairese e per la prima volta è organizzato dalla famiglia Panseri tramite la figlia Floriana che ne dirige le fila coadiuvata alla direzione artistica dalla giornalista e critico musicale Lucia Marchiò.

Il bando di concorso è già visibile nel sito comunale.

La partecipazione al concorso è gratuita ed aperta a tutti i cantautori di età non inferiore ai 18 anni; le domande di iscrizione dovranno pervenire entro il 23 giugno 2018. I 5 finalisti saranno selezionati da una apposita giuria di addetti ai lavori e artisti del panorama nazionale musicale e si esibiranno nella finale del 21 luglio, prima dell’ospite d’onore della rassegna. Il vincitore sarà premiato con una borsa di studio in denaro, la registrazione del singolo presso i Greenfog Studios di Genova e l’esibizione in una delle serate organizzate dal Premio Bindi e del Premio Tenco, prestigiosi partner della manifestazione cairese. Le prime due edizioni sono state vinte rispettivamente da Marta Delfino e Cristopher Di Luca.