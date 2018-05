Cairo, Lega Nazionale per la Difesa del Cane: “I nostri volontari diffamati, ci rivolgeremo a un legale”

Cairo Montenotte. La Lega Nazionale per la Difesa del Cane di Cairo Montenotte vittima della diffamazione. Ad annunciarlo è la stessa associazione ambientalista.

“La sezione Lndc di Valbormida, che gestisce il canile comunale di Cairo Montenotte, è da tempo al centro di alcune polemiche totalmente infondate, scatenate da persone che per motivi personali hanno avviato una vera e propria campagna diffamatoria e persecutoria nei confronti dell’operato degli attivisti che gestiscono la struttura”.

“Le accuse rivolte ai volontari sono totalmente infondate ma molto gravi e sono state diffuse sui social network e tramite chat private, nonché oggetto di una petizione su internet. Come d’abitudine, Lndc non intende cadere nelle provocazioni e nelle polemiche sui social ma ha affidato tutta la questione ai propri legali che stanno provvedendo alle denunce del caso. Il tutto verrà quindi trattato nelle sedi più opportune che sicuramente non sono i tribunali sommari di Facebook e simili”.