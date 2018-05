A Cairo la riapertura dei giardinetti di piazza della Vittoria

Cairo M. Mercoledì 16 maggio alle ore 16 saranno riaperti i giardini di piazza della Vittoria, dopo il recente restyling con messa in sicurezza voluto dall’Amministrazione Comunale cairese.

Il sindaco Paolo Lambertini: “Siamo orgogliosi di aver restituito un’area di fondamentale importanza ai nostri bambini non solo più sicura e pulita, ma anche potenziata con l’acquisto di nuovi giochi inclusivi, realizzati con materiale riciclato. Ci scusiamo per il disagio causato alle famiglie in questo periodo di chiusura forzata, dovuto alle potature necessarie da anni.”

“Per tutti coloro che avessero piacere a partecipare al nuovo taglio del nastro informiamo che organizzeremo ci sarà una merenda a base di pane e nutella. Il pomeriggio vedrà anche l’attività di intrattenimento e truccabimbi promossa da ScuolaBuffo e dal Centro di Educazione Ambientale, che intratterranno i piccoli padroni di casa”.

“Un momento importante per la comunità che l’Amministrazione comunale vuole condividere con tutti quelli che avranno piacere di unirsi, nel segno del divertimento. Un’area giochi pulita e sicura è un vanto per la comunità, #prendiamocenecura…” conclude il primo cittadino cairese.