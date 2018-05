Cairo Democratica: “I soldi per gli Olympic Street Games dirottati ad un Club di Millesimo per un’altra manifestazione”

Cairo Montenotte. “Gli Olympic Street Games sono stati annullati, nonostante l’attesa tra i giovani e le attività commerciali, in compenso si spendono 5 mila euro per la sesta rievocazione storica del circuito Cosseria, in programma dall’1 al 3 giugno”.

Il gruppo di opposizione Cairo Democratica, ha presentato un’interrogazione a risposta scritta al sindaco per conoscerele ragioni di tale scelta, ossia di “concedere un contributo così oneroso al Club Ruote d’epoca Valbormida, di Millesimo, ma soprattutto, considerato il parere tecnico-contabile che rimarca come, l’attuale andamento della spesa, possa pregiudicare il mantenimento delle risorse utili a finanziare le manifestazioni natalizie, scrivono i consiglieri Matteo Pennino, Giorgia Ferraris e Alberto Poggio.

“Per quanto riguarda gli Olympic Street Games, le ragioni del rinvio al 2019 sono puramente organizzative – spiega il sindaco Paolo Lambertini – Mancano infatti le risorse umane che possano allestire un evento così impegnativo, oltre al fatto che il Comune non avrebbe potuto far fronte ad una cifra di quasi dieci mila euro. Sul resto risponderò in Consiglio comunale”.