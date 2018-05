Cairo, annullata la quinta edizione degli Olympic Street Games

Cairo Montenotte. Era in programma dall’8 al 10 giugno ma la quinta edizione degli Olympic Street Games è stata annullata. In attesa di conoscere i motivi ufficiali dall’Amministrazione comunale, in molti hanno contestato sui social questa decisione, vista l’attesa per l’evento.

Dal 2014 i cosiddetti giochi di strada rappresentavano l’inizio delle manifestazioni estive, soprattutto per i ragazzi che, con la fine della scuola, si potevano dedicare per ore e giorni a disputare gare, aggregarsi e socializzare.

L’evento, finanziato dal Comune, inoltre, aveva anche un ritorno economico per le attività commerciali, impegnate nell’organizzazione.