Cairese Soccer Camp: mister Solari e i giocatori della prima squadra gli istruttori dello stage estivo

Cairo Montenotte. Manca poco al Soccer Camp 2018, stage estivo organizzato dall’ASD Cairese 1919 per giovani calciatori nati dal 2005 al 2013 e programmato nella settimana da lunedì 18 a sabato 23 giugno.

Dopo il grande successo delle scorse edizioni torna sui campi del Cesare Brin di Cairo Montenotte quello che ormai è diventato un vero e proprio appuntamento per i piccoli campioni gialloblù e non solo. Al camp, infatti, possono partecipare anche i non tesserati per la società valbormidese che insieme ai tecnici cairesi potranno giocare e divertirsi in una settimana all’insegna del calcio e dell’allegria.

Grande novità di quest’anno sarà la presenza come istruttori di tutti i giocatori della prima squadra della Cairese, questa stagione vincitori del campionato di Promozione. I campioni gialloblù si alterneranno a rotazione e coadiuveranno l’esperto mister Matteo Solari, da sempre responsabile tecnico dello stage.

Il programma prevede due allenamenti giornalieri dal lunedì al venerdì. Al mattino dalle 8,45 alle 9,15 è previsto l’arrivo dei ragazzi, poi due ore di allenamento seguite dal pranzo e da circa un’ora e mezza di pausa relax, animata da giochi e dalla musica del Dj. Al pomeriggio ancora un allenamento dalle 15,30 alle 17. Per quanto riguarda sabato mattina si terrà una partita finale con ragazzi e genitori, oltre alle premiazioni e alla consegna degli attestati di partecipazione. Ad arricchire il pacchetto anche una mattinata (giovedì) nella piscina comunale dove i ragazzi potranno svagarsi e allenarsi.

Le iscrizioni sono aperte fino a sabato 16 giugno 2018, ma conviene affrettarsi a prenotarsi, chiamando Matteo Solari al numero 335675010 oppure consegnando in segreteria (presso lo stadio Cesare Brin) il modulo di iscrizione compilato, scaricabile sul sito asdcairese.it.