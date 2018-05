Una caccia al tesoro itinerante sul tema dell’agricoltura, ecco “Varazze Express”

Varazze. Si chiama “Varazze Express” ed è la caccia al tesoro cittadina e itinerante organizzata per il pomeriggio di sabato 26 maggio dagli allievi del secondo anno del corso per operatore agricolo di Isforcoop a Varazze. I quesiti della caccia al tesoro, che si svolge lungo le vie del centro, sono curiosità inerenti al tema dell’agricoltura in cui potranno cimentarsi grandi e piccini.

La caccia al tesoro comincerà alle 14.30 dal parco giochi di via Luigi Bruzzone. L’iscrizione è gratuita. Numerosi i premi in palio, tra cui buoni piante della Floricoltura Scotto e prodotti offerti dall’Associazione Commercianti di Varazze.

All’arrivo della caccia al tesoro, i partecipanti potranno rifocillarsi con una merenda preparata dagli allievi dell’altro corso che l’Isforcoop gestisce nel centro di formazione di via Bonfante, quello per operatore della ristorazione.

Entrambi i corsi sono triennali, con iscrizione dopo la scuola media. Al termine dei tre anni, gli allievi ottengono una qualifica spendibile nel mondo del lavoro, mondo che durante i tre anni hanno modo di incontrare più volte grazie agli stage in azienda, ma hanno anche la possibilità di continuare gli studi ed ottenere così il diploma di scuola superiore. Per iscrizioni, sia alla caccia al tesoro che ai corsi, è possibile contattare lo 019.931766.