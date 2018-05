Budget Ue, il M5S: “La Liguria rischia di perdere 52 milioni di euro a causa dei tagli ai fondi europei”

Regione. “La Liguria rischia di perdere 52 milioni di euro a causa dell’ultima sforbiciata contenuta nella proposta di budget presentata dalla commissione europea”. Lo affermano i portavoce regionali del MoVimento 5 Stelle, rilanciando le parole del gruppo europarlamentare M5S, che in queste ore ha denunciato tagli stimati per oltre 3 miliardi di euro in risorse investite a livello nazionale, circa il 7 per cento in meno.

“In particolare nel mirino della commissione sono finiti i fondi europei Fesr e Fse, decisivi per l’economia e il rilancio della nostra regione, che rischia di pagare, come l’Italia, un prezzo altissimo alla sperequazione ormai sempre più evidente nella gestione delle risorse comunitarie” osservano i M5S.

“Toti e la sua giunta intervengano al più presto sul tema e facciano pressione al parlamento europeo per fermare i tagli ai fondi europei, che spettano alla Liguria e in Liguria devono rimanere”, concludono i consiglieri regionali del MoVimento 5 Stelle.